[TUTO] La GBA Backlight pour les nuls

Ce tuto date de septembre 2016 sur Gamopat, mais j'ai décidé de le mettre en avant car il connait un bon petit succès. Comment transformer une GBA (et son écran illisible) en magnifique GBA Backlight, c'est à dire rétro-éclairée comme une GBA SP AGS-101 ?



Notre patient fou Lex-Terieur vous explique tout ! Et il parait en plus que vous y gagnerez 30 minutes d'autonomie malgré le rétro-éclairage ! Prévoyez peut-être un petit passage à Leroy Merlin ;)



http://www.gamopat-forum.com/t89339-tuto-gba-backlight