Un mode pour booster votre PS4 Pro ?

Une nouveauté étrange s'apprête à débouler sur PS4 Pro. La version beta du Firmware 4.5 présente une nouvelle option activable appelée "Mode Boost". Le but étant d'optimiser automatiquement les anciens jeux PS4 avec notamment un meilleur framerate... sans passer par un patch sur le jeu donc. Passage en vitesse démesurée !!!



Bon ok on savait que la PS4 Pro était là pour ça, avec son CPU et GPU plus puissants. Mais ce genre de méthode forcée risque de planter à mon avis pas mal de jeux (ou du moins générer des bugs) si ils n'y sont pas préparés... sauf si bien sur les développeurs sortent des patchs liés à ce mode boost. Après si Skyrim passe en 60FPS avec ce mode sans planter, ou que Tomb Raider devient 100% fluide en 60FPS sans ralentissement, ça serait quand même bien top comme option !



Toujours est-il que cette console Pro ressemble trop à une console intermédiaire qui ne sera jamais réellement exploitée, et que face à la Scorpio en 2018, Sony devrait sortir une vraie PS5, et qui sera capable de lire les BluRay 4K, ce qui serait la moindre des choses !