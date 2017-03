Atari veut notre argent sur PS4 et Xbox One

La Xbox One et la PS4 vont enfin pouvoir délivrer tout leur potentiel : des compilations Atari Flashback vont bientôt débouler (le 7 avril à priori) et en version boite. En fait on y retrouvera les jeux Atari 2600 de la fameuse console rétro Atari Flashback + quelques jeux d'arcade Atari du tout début des années 80.



Alors il y a différents problèmes liés à cette annonce :



- On connait les jeux Atari Flashback, et on sait que la sélection est assez médiocre. les hits seront comme toujours Centipede, Asteroids ou Missile Command.... et plein de remplissage derrière, avec quasi aucun hit d'éditeurs tiers.



- le prix et le packaging... on parle d'une centaine de jeux en deux volumes ! Deux Bluray pour faire tenir des jeux qui font entre 4ko et 8ko à l'origine ????? Ridicule !!! Et le prix sera de 30€ pièce, soit 60 boules au total ! C'est franchement trop cher !



A vous de voir mais c'est abusé. Et ça me fait mal de devoir dire ça, fan de l'Atari 2600 que je suis.