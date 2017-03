Notre membre imminent, FK-Corporation, est un voie de guérison, il revend une grande partie de sa collection, et commence très très fort avec des tonnes de jeux : PS1, PS2, PS3, Vita, Wii, Gamecube, Dreamcast, DS, GameBoy, etc... Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses !



Lien vers l'annonce :

http://www.gamopat-forum.com/t92268-fk-vend-une-partie-de-sa-collection