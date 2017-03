C'est le Jour J ! Allez-vous Switcher ?

C'est le grand jour, la Nintendo Switch est disponible à la vente depuis ce matin ! Si du moins vous la trouvez en magasin... Car les précommandes ont été très importantes et les stocks sont donc très faibles. Par exemple ce matin aucune console de disponible dans mon coin chez Carrefour ou Auchan. C'est en tout cas un événement vidéoludique majeur, pour l'avenir de Nintendo et pour l'évolution future du secteur. En cas de succès, le support physique va reconquérir le marché à la surprise générale et Nintendo pourra nous pondre des perles de jeux soignés. En cas d'échec, on vile directement vers le full démat' chez les concurrents et des jeux génériques de plus en plus médiocres et non terminés.



On peut être confiant. Les gens semblent plus enthousiastes qu'à l'époque de la sortie de la Wii U, The Legend of Zelda semble être une véritable bombe (98/100 de moyenne ce matin sur Metacritic !!! Du jamais vu !!!), et les développeurs indépendants semblent très heureux de bosser sur cette machine.



Il faut la nourrir maintenant cette console ! Alors en dehors de Zelda (incontournable), Bomberman (à voir si vous êtes fan car il est vendu cher pour un petit jeu et les retours sont moyens), et le casu 1-2 Switch, que pourra t-on trouver sur le tout nouveau eShop dès aujourd'hui ?



- En émulation, 5 jeux NeoGeo : World Heroes Perfect, Shock Troopers, Waku Waku 7 et les deux énormes classiques que sont Metal Slug 3 et The King of Fighters 98... 6,99 boules pièce. Certes, on a quasi tous déjà joué à ces jeux, donc à vous de voir si vous avez envie de reclaquer quelques brousoufs.



- En néo-rétro, Shovel Knight est de la partie avec Treasure Trove, version gonflée du célèbre jeu, pour 24,99 boules... un poil cher, surtout si on a déjà le premier jeu sur une autre console ! A savoir sinon que Blaster Master Zero sort dans une semaine, jeu bien connu des fans de la Nes, créé par Inti Creates, les précurseurs du mouvement néorétro (Mega Man 9 c'était eux).



Voilà, de toute façon Zelda risque de vous occuper un sacré bout de temps, et le mois prochain le cultissime LEGO City et le génialissime Mario Kart 8 feront leur retour ! Enjoy.