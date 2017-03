Ca y est, Monaco GP est reconstitué !

En novembre dernier, notre patient fou Erikrom2, décidait de construire un clone de la borne de ses rêves, celle qui a bercé son enfance : Monaco GP de SEGA, sortie en 1979 ! Une tuerie à l'époque ! C'est la dernière borne d'arcade de SEGA sans CPU (si si c'est possible!), basée sur des circuits logiques. Le test du jeu sur Gamopat : http://gamopat.com/article-25459928.html

Je me demandais si il irait au bout de son projet dingue et combien d'années ça lui prendrait.... A peine 4 mois plus tard la borne est quasi terminée ! Totalement impressionnant ! La preuve en vidéo !