Faut-il acheter Blaster Master Zero ?

C'est la question du jour. Car c'est la première nouveauté Nintendo Switch depuis le maigre line-up du 3 mars. Ce reboot néo-rétro du célèbre Blaster Master de Sunsoft débarque en effet aujourd'hui pour 9,99€. Ce n'est pas donné, mais pas excessif non plus, d'autant que le jeu semble très soigné. Le truc agaçant c'est qu'il sort aussi sur 3DS et qu'il n'y a pas de notion de crossbuy chez BigN... La sensation de manque de jeux sur Switch et d'envie de jouer à autre chose que Zelda pourrait en faire craquer beaucoup ! Surement à raison.