Fire Pro Wrestling World, le retour du jeu de catch !

Un jeu de catch arcade à l'ancienne, ça vous tente ? Parce que franchement, la série actuelle 2K sur PS4 et XOne est totalement décevante... Vous allez être heureux d'apprendre que Fire Pro Wrestling va faire son grand retour en 2017 sur Steam et PS4 ! En mode néo-rétro 2D avec vue isométrique... Pour rappel, ce jeu de catch est sorti en 2001 sur GBA (et il était dans le line-up JAP et US de la console).