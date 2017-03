Gros tournoi Super Street Fighter 2X à Lyon en octobre !

Un Gamopat fou me signale qu'un énorme tournoi Super Street Fighter 2X est organisé par LaDose et Gamespirit à Lyon les 14 et 15 octobre prochains. Des joueurs venu des quatre coins du globe vont venir se fritter et distribuer des patates de forain !



Au programme un tournoi solo, un tournoi 3v3, du freeplay, pleins de bornes, de l'UD-cps2 et Supergun dans tout les sens. Ca va être un évènement complètement craqué !



Plus d'infos sur le site de l'évènement. Les inscriptions sont limitées alors ne trainez pas trop ! Et n'hésitez pas à faire coucou sur la page Face de bouc également !