J'ai rejoué à Metal Slug 3... sur Switch !

En plus je l'achète pour la xième fois ! Je l'ai déjà pris en support physique je crois sur PS2, Wii et PSP (en compil)... et surement aussi sur d'autres supports, je ne sais plus trop. Ridicule du coup de l'acheter en 2017 en démat' du coup ?



Pas tant que ça, car la plupart de mes consoles rétro son au placard, et finalement avec cette version Switch, c'est l'occasion de l'avoir en version salon et portable d'un seul coup, et pour quelques années en accès très rapide. Et je considère Metal Slug 3 tellement culte et fantastique que 6.99€ c'est acceptable. Non ? j'essaye de me convaincre en fait ;)



Alors on se retrouve devant un menu avec 4 versions du jeu... Enfin, version, c'est un bien grand mot, c'est le même jeu à chaque fois : version JAP, version US, et 2 versions scoring avec un tableau des scores online.... Le jeu est parfaitement émulé, pas de soucis. J'ai entendu parler de quelques soucis, notamment sonores, mais je crois qu'un patch a corrigé tout ça. La prise en main est excellente, au stick mais également avec les 4 boutons de gauche. Un sous menu vous permet de paramétrer pas mal de choses : difficulté, vies, sang ou pas, temps, scanlines, son, taille et sens de l'écran, etc... Et n'oubliez pas qu'il est possible d'y jouer à deux.