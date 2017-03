La Playstation 5 sortira l'an prochain

Tu pensais être au top du top de la frime et du triturage de téton gauche avec ta PS4 Pro de gros kéké du dimanche ? Tu vas vite déchanter. Comme je l'ai dit au lancement de ce modèle, je ne crois pas du tout en la Pro, d'autant que tous les jeux doivent tourner sur une PS4 de base, et qu'elle ne dispose pas de lecteur 4Kéké. Bref, pour moi la Pro a toujours été un modèle de transition, pour occuper le terrain et pour garder l'avantage sur la XOne, façon iPhone S chez Apple. D'ailleurs il est quasi impossible de la trouver... Sony ne semblant pas vouloir en produire des tonnes...



Et selon certains analystes payés pour dire ce que tout le monde sait, comme Damian Thong de Macquarie Research, Senior Analyst, la PS5 sortira dès l'année prochaine, avec dans le line-up Last of Buzz et Gode of War. Selon lui elle sera supérieure à la Scorpio en terme de puissance, plus de 10 terraflops, de quoi envoyer l'homme guérir du cancer sur Mars tout en simulant une explosion atomique sur Pluton.



La PS4 en 2018 ? Cela ne fait aucun doute pour moi. Sony n'a pas le choix, il faudra contrer la Scorpio et proposer un lecteur 4kéké. On parie pour une présentation à l'E3 2018 et une sortie en novembre 2018 ?