la Switch ? Cocorico !

Cocorico pour la Nintendo Switch en France. Plus de 100 000 consoles vendues vendredi et samedi dernier... Soit bien mieux que la Wii U lors de son lancement, soit mieux que le gros carton Wii en 2006, soit mieux que toutes les consoles lancées en France depuis l'aube des temps ! Bref, c'est le meilleur démarrage de l'histoire en France pour une console de jeux. Imaginez si c'est le cas également à l'étranger... le pari serait déjà gagné.



Très fort quand on pense que c'est une tablette (le tollé général en 2015 quand la rumeur d'une tablette a circulé !) et que le line-up n'est constitué que d'un jeu (en caricaturant). Nintendo a su s'adapter au monde moderne sans copier Sony et Microsoft, c'est à dire prendre le meilleur du monde la tablette et en faire une vraie console, et proposer d'entrée une bombe atomique avec Zelda Breath of the Wild.



Et justement Zelda frôle les 100 000 exemplaires vendus en France en 2 jours (+35 000 sur Wii U)... c'est à dire que tout le monde quasiment a acheté le jeu ! Jeu amené a devenir culte, et une référence pour les décennies à venir.



Pas encore de chiffre global, mais Famitsu annonce 330 000 consoles vendues au Japon... un peu en deçà du record de la Wii en 2006, mais satisfaisant quand même. C'est quasi mécanique, avec un tel démarrage + le bouche à oreille autour de Zelda, un énorme parc va rapidement se constituer, et les éditeurs tiers devraient débouler rapidement d'autant que la console est facile à programmer. Bref, c'est bien parti.