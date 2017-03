La Switch fait un nouvel Eagle !

J'étais déjà ivre de bonheur avec Metal Slug 3 et The King of Fighter 98 sur le Eshop de la Nintendo Switch... mais voici que déboule Neo Turf Master ! Tout simplement le meilleur jeu de golf rétro 2D du monde ! Bordel, Nintendo va me ruiner !

Un jeu NeoGeo relaxant après le stress de Metal Slug et KOF ! Pour rappel, ce jeu a été conçu par Nazca, les créateurs de Metal Slug... comme quoi ils touchaient à tout ! On retrouve ici leur goût prononcé pour le pixel-art, le soin dans la finition, et un gameplay ultra fun. Totalement indispensable si vous aimez les jeux de golf à l'ancienne. Il ne manque plus que Last Resort sur le Eshop et je peux stopper le Lemon 714, je serai en extase vidéoludique.