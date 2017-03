Le 5ème Replay-Festival c'est ce week-end !

Ce week-end des 19 et 20 Mars 2016, se déroulera la 5ème édition du Replay-Festival ! Si vous êtes dans le coin de Mouans Sartoux (pas loin de Nice/Cannes), n'hésitez pas à venir !



Les invités de cette année sont :



JM Destroy

Souvenez-vous des magazines mythiques tels que Joystick, Joypad et autres Mega Force, Super Power et Playmag. Avec son style inimitable, il nous a fait rêver, souvent baver, et pour certains d’entre nous ce sera clairement un rêve de gosse que de le rencontrer en chair et en os.



FFVIMan

Grâce à FFVIMan, venez faire Switcher votre SNES pendant tout le RE-PLAY 2016 !!

Le Switch de console consiste en une légère amélioration afin de la rendre compatible avec les jeux de tous les continents.



Vadu Amka

Vadu Amka est de retour en force pour le RE-PLAY 2016 ! Cette année elle exposera encore plus de pièces que l’an dernier, alors ne râtez pas cette nouvelle occasion d’admirer le talent de cette artiste Belge.



Mathieu Manent

Mathieu Manent, auteur de l’Antologie N64, et co-auteur dans divers ouvrages rétrogaming édités chez Geeks-Line sera en dédicaces au festival RE-PLAY 2016 !

Mathieu participe aussi au projet Retro Playing Mag.



Niiico

Tout le monde sait que les jeux vidéos c’est comme le bon vin, ça se bonifie avec le temps (mais si), et Nicolas Gavet l’a bien compris ! Il a vécu l’age d’or des jeux vidéos de l’intérieur, notamment lorsqu’il travaillait pour le cultissime magazine Consoles+.



Jean-Paul Santoro

Psychologue clinicien et psychothérapeute à Nice, Jean-Paul viendra nous présenter deux conférences sur des thèmes liés aux jeux vidéo (addiction, féminisme & mysogynie).



Toutes les infos sur le site officiel et sur Face de Bouc.