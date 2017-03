Le standard MSX n'est pas du tout à l'Agony !

Le célèbre jeu Agony de l'Amiga porté sur le micro-ordinateur MSX ? Impossible, sauf à en faire un jeu totalement différent. Détrompez-vous et matez cette vidéo incroyable !

Bon, il y a certes des choses à préciser. Ce remake ne tourne bien sûr pas sur un MSX de base de 1983, mais sur le top du top des MSX : le MSX Turbo R sorti en 1990, dopé par une carte d'extension GFX9000. Et là on peut regretter que le standard MSX ait échoué !



Cela dit, ce jeu ne doit pas être bien fun à jouer.... à l'image des jeux-démo techniques de l'Amiga. Mais c'est un autre sujet ;) Et ca reste un proto pour l'instant.



Si vous ne connaissez pas le MSX Turbo R, Gamopat vous explique :

http://gamopat.com/article-micro-16bit-msx-turbo-r-le-msx-ultime-117725791.html