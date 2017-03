[TEST] NIER Automata / PS4

Autant vous le dire tout de suite, Nier Automata est bien la bombe attendue. Ce jeu navigue à contre-courant de tout ce qu'on peut voir actuellement et cela fait un bien fou de jouer à un jeu qui ne nous prend pas pour un jambon. Taro Yoko va au bout de son idée, de sa vision du jeu vidéo. Il me fait vraiment penser à Kojima dans sa manière d'explorer les jeux vidéos et de casser les codes.

Le créateur et scénariste de la série Taro Yoko est encore à la baguette pour continuer sur sa lancé avec l'univers mis en place dans le premier jeu. Autant vous dire tout de suite, l'ambiance est respecté, le travail n'a pas été dénaturé par le travail de PlatinumGames qui s'est juste occupé de la partie action du jeu, OUF ! le producteur Yosuke Saito, et le compositeur Keiichi Okabe reprennent aussi leurs rôles respectifs.

Tout d'abord je voulais rendre hommage à Square Enix. Merci d'avoir eu les couilles de proposer une suite d'un jeu qui, selon certaines sources, ne se serait écoulé qu'à 3000 exemplaires en France et qui par son échec commercial a causé la fermeture du studio Cavia. Il fallait une grosse paire de cojones pour remettre le couvert. A l'heure où la plupart des studios ne prennent plus de risques, Square-Enix a écouté l'appel des joueurs pour nous offrir une suite du meilleur jeu old gen, Nier premier du nom. Il est important pour moi de rendre hommage car on s'amuse trop souvent à tirer sur l'ambulance mais jamais assez à remercier un studio.

Nous incarnons 2B, une androïde qui fait partie du groupe YoRHa, une unité d'élite employé par les humains pour les aider à reconquérir la Terre. Les humains vivent sur la Lune car la Terre est devenue inhabitable à cause des machines qui en ont pris le contrôle. 2B devra faire équipe avec 9S, une unité de reconnaissance d'une intelligence supérieure mais pas vraiment adapté au combat. Je ne vais pas en dire plus sur le scénario mais il faut avouer qu'on a ici de la grande Science-Fiction ! On est vraiment en roue libre et qu'est ce que c'est bon d'avoir un jeu avec un bon scénario, c'est devenu tellement rare de nos jours... Nier Automata nous emmène loin, très loin ! On a vraiment le sentiment d'avoir voyagé et d'avoir vécu une aventure. Les androïdes ne sont pas dépourvus d'émotions et c'est vraiment intéressant de suivre leur évolution psychologique.