Nintendo Switch, le déballage du Doc

Ca y est j'ai testé la Nintendo Switch avec Zelda ! Voici mes premières impressions de vieil aigri has-been qui déteste tout...



Déballage du jeu



Je commence par le jeu, un boitier de type PSP très léger, et à l'intérieur RIEN... Enfin rien à part la "cartouche" bien sûr ! Quel dommage d'en revenir au vrai support physique et ne pas en profiter pour proposer une petite notice, qui aurait couté un demi-centime à la production et rendus fous de bonheur les fans... Monde moderne de merde ! Sinon la cartouche, trop petite, dans le style 3DS, plus allongée, c'est vraiment petit. Mai son ne va pas se plaindre, le retour de la "cartouche" est acté !

Déballage de la console



On est un peu surpris par la petite taille de la boite, et encore plus au déballage : un écran d'environ 7 pouces et quelques mini accessoires... tout semble petit... et j'ai la drôle de sensation d'avoir acheté une tablette chinoise (grossière et lourde) avec des accessoires bidons... pour 300 boules au lieu de 50... La manette est minuscule (la ou les, on ne sait trop du coup), le socle très léger (car c'est un socle et rien d'autre) et l'écran est lourd, épais et peu design. Bref, je suis dubitatif, mais je sais au fond de moi que j'ai acheté du matos de qualité... mais que j'ai bel et bien acheté une tablette ! Bref, on n'est pas spécialement rassuré.

L'OS



Le premier démarrage est clair, simple, efficace, on est bien guidé entre l'écran de la tablette et l'écran de la TV. L'OS est parfait, moins kéké que celui de la U, facile à comprendre, et l'écran est de bonne qualité. Une mise à jour est proposée pour accéder au eShop (lui aussi très clair), rassurez-vous elle est ultra rapide (même avec ma connexion 1mega). Parfait. Rien à redire. Je vais bientôt créer un Mii pour chaque membre de la famille ;)

Zelda



J'insère la cartouche, et je lance le jeu aussitôt. Des délais d'attentes hyper courts, c'est un rêve ! Et le rêve continue en jouant, 30 minutes d'exploration me suffisent à vous dire que ce jeu est une énorme bombe vidéoludique. Ce jeu qui semblait vide et moche avant le 3 mars est un pur émerveillement dans un monde ouvert (immense et réellement ouvert) féérique et "organique". On y croit, à tel point que l'immersion est meilleure que dans Skyrim ou Witcher 3 ! J'ai envie d'y retourner et de laisser tomber tous les jeux PS4 ou XOne ! Et quel bonheur de mettre sa console en veille sur son socle, de la reprendre le lendemain et d'accéder à Zelda en 1/4 de seconde ! Ma PS4 semble issue de la préhistoire du jeu vidéo, avec ses "disques Vinyl" et ses patchs à la noix (et ma Xbox One une antiquité du temps des dinosaures).



Techniquement, on sent que la console n'a pas la puissance d'une PS4, mais on s'en tape, esthétiquement ce jeu éclate la plupart des jeux PS4. Il tourne en 30FPS, mais on ne critiquera pas, pour un open world aussi ambitieux c'est tout à fait normal (GTA 5 et Skyrim tournent aussi en 30FPS sur les consoles de kéké). Pas la puissance d'une PS4 mais le savoir faire de Nintendo compensera largement (essayez de programmer Mario Kart 8 sur XOne et PS4 avec la même qualité visuelle, on en reparle !).



Le plus étonnant avec ce nouveau Zelda, c'est que Nintendo a cassé les codes de la licence. Auraient-ils enfin décidé de faire évoluer leurs concepts issus des consoles 8 et 16bits et de bosser vraiment ? Des concepts parfois dépassés qui méritent évolution. On verra avec la suite si c'est une réelle tendance. On adore les jeux maison Nintendo, mais on aimeraient parfois qu'ils prennent des risques (ca sera d'ailleurs le cas avec le futur Mario !).