Pire que le Penelope Gate, le LEGO City Undercover Gate !

Alors ce n'est pas clair du tout comme message... On parle de 13giga d'installation ? Ou de 13giga de download de DLC non obligatoires en rab ???



Be afraid ! On est sur un jeu cartouche quand même ! Et la Switch ne dispose que d'environ 25 gigots de stockage au total, et donc la moitié de l'espace de stockage serait bouffé pour un jeu LEGO !? Le genre d'info qui peut plomber l'avenir de la console si d'autres éditeurs font pareil !



A l'aube d'un LEGO City Gate, Warner tente de calmer le jeu en postant un énigmatique message très court :



"Players who purchase Lego City Undercover on Nintendo Switch at retail do not need to download the game to play"



Pas très clair tout çà ! L'enquête se poursuit... Je suis pour ma part convaincu : je vais prendre ce jeu sur PS4 !