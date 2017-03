Un lifting pour Planescape: Torment

Planescape: Torment est un jeu culte dans l'histoire du PC sorti en 1999. Voir notre test de Sylesis. Sa pseudo suite n'a convaincu personne (Tides of Numenera)... Du coup revoici le jeu original lifté en mode Enhanced Edition ! C'est réalisé par le studio Beamdog qui avait bossé sur Baldur's Gate Enhanced Edition. Graphismes HD, bande son remastérisée, interface amélioré... a essayer si vous ne connaissez pas ce grand classique.



Sortie le 11 avril sur PC, Mac et Linux pour 19,99 boules (Steam et GOG). Une version mobile est prévue pour le kéké du dimanche à 9,99 boules.