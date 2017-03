Project Y, heu pardon, Paprium, passe en mode préco !

Chez WaterMelon on prend tout son temps, mais on peut avoir le melon. 7 ans après Pier Solar (et oui déjà, il est sorti en 2010 sur Megadrive !), et 5 ans après l'annonce du fameux beat'em up "Project Y", toujours sur Megadrive, voici que Paprium (le nom officiel du jeu) passe en mode Précommande ! Allez hop bande-annonce (qui respire l'époque Megadrive début des 90') :