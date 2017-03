Reggie déchire son slip à l'E3

Malgré le choc vidéoludique Zelda Breath of the Wild, qui marque un tournant dans l'histoire du jeu d'aventure-action, malgré les quelques gros jeux annoncés (Mario, Xenoblade...), malgré quelques remasters sympa, malgré de très nombreux homebrews annoncés, on reste un peu inquiet de ce qui va sortir d'ici 18 mois sur la Switch... le fantôme de la Wii U hantant nos mémoires... Mais le Fils tant aimé, Reggie, se veut rassurant et nous promet un E3 2017 qui déchire le slip :

L'E3 est toujours un grand moment pour Nintendo. On voit chaque E3 comme une opportunité de raconter notre histoire. Et nous allons avoir un gros E3 cette année. Nous allons présenter une grande variété de jeux. Nous proposerons des expériences que les consommateurs pourront essayer sur notre stand pour la toute première fois. Alors je ne vais pas vous donner plus de détails et je ne vais pas vous dévoiler nos petits secrets pour cet E3, mais je peux vous dire que cet E3 va être une opportunité de taille pour nous, afin de présenter non seulement la Switch, mais aussi le contenu à venir pour la 3DS.

En même temps je ne vois pas le Reggie dire : "on va faire un E3 de daube, avec un remaster de Mario Party tout pourri, la version Nes de Super Mario Bros à 30 boules sur le eShop et 25 nouvels Amiibos, voilà c'est tout, on est sûr de nous, on gagne du pognon avec Pokemon Go de toute façon"



Alors sinon je crois que c'est obligatoire : Nintendo va devoir dévoiler lors de cet E3 le prochain jeu de Retro Studio (plus de nouvelle d'eux depuis 4 ans !) ou je ne comprend plus rien ! Certains sur le fofo pensent que ça sera le retour de Metroid. Je rêve toujours pour ma part du retour de F-Zero, mais avec Fast RMX et bientôt Redout, je pense que ça ferait encombré... Je rêve aussi de 1080° et de Wave Race, mais peut-être que je me triture un peu trop le téton gauche ?