Se repayer Mario Kart 8 est-il un luxe ?

Ressortir un jeu rempli de bonus ça ne me gène pas quand il s'agit d'un très grand jeu, personne ne nous oblige à acheter, et il y a de toute façon toujours un nouveau public pour découvrir le jeu (à ce que je sache tout le monde n'a pas acheté la Wii U !). Alors les trolls qui crachent sur le retour de Mario Kart 8 m'agacent un peu... D'autant que ce retour se fait en support "cartouche", et qu'on pourra y jouer en mode portable ! Ce n'est pas rien !



Alors quid des cadeaux bonux de cette réédition ?

- Tous les DLC de la version U (on contenu énorme, mais bon on peut supposer que les fans avaient déjà ce contenu)

- 5 nouveaux personnages (dont le Roi Boo, Skelerex....)

- Au moins 2 nouveaux objets (pour être invisible ou pour faire de grands bonds)

- Un mode bataille avec 8 arènes et 4 type de jeu

- Un mode pour les plus jeunes de conduite assistée

- la possibilité d'y jouer à 8 en local... jusqu'à 8 Switchs connectées...



Ca nous offre quand même au final un sacré gros jeu ! Rendez-vous fin avril ! En espérant que Nintendo commence à penser à Mario Kart 9... avec des innovations et prises de risques (façon Zelda Breath of The Wild) !