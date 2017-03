Secret of Mana se compile sur Switch

Certains n'y verront qu'une compilation de 3 jeux rétro émulés... d'autres une collection fabuleuse. Toujours-est il que Seiken Densetsu Collection vient d'être annoncé pour le 1er juin au Japon sur Nintendo Switch, version boite... en cartouche donc !



Une compilation de la série "Mana" qui reprend Mystic Quest (GameBoy), Secret of Mana (SNES), et le jamais importé Seiken Densetsu 3... Difficile de s'y retrouver avec cette licence qui a différents noms selon les régions ! En tout cas les fans doivent avoir le slip bien tendu.



En précommande chez Play-Asia pour 40€ (+ environ 4€ de port) :

Compilation Secret of Mana - Play Asia