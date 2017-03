[SPEEDTESTING] FAST RMX / Switch

Petit zoom rapide sur le remake du jeu de course arcade des allemands de Shin'en. No suspense, c'est le meilleur jeu de lancement après le Zelda nouveau cru évidemment. Il s'agit donc d'une version deluxe de l'épisode WiiU, à savoir le jeu initial complété du DLC + les nouveautés de cette version RMX.

J'ai dit beaucoup de bien de Fast Racing Neo, cette version remaniée ne déroge pas à la règle. Le principe pour ceux qui ne connaissent pas c'est d'essayer de finir en pole position tout simplement. La caractéristique originale du jeu c'est la gestion de la polarité du bolide, bleu ou orange. Selon la couleur, le passage sur la bande de couleur vous octroiera soit une accélération soit un fort ralentissement si vous n'êtes pas assorti de la même couleur que ladite bande sur la piste. Ceci implique de connaitre les pistes par coeur. Sont disséminées sur les circuits des petites orbes qui viendront remplir la barre de turbo utilisable à tout moment, pour moi c'est l'un des rares points négatifs du jeu car j'estime que ça déséquilibre les courses car une fois passé sur ces boules elles mettent quelques secondes à se régénérer pour les concurrents derrière et dieu sait que le jeu speede à fond. Naturellement cette nouvelle version propose de nouveaux circuits et de nouveaux bolides Je ne peux que vous conseiller de vous jeter sur cet excellent jeu. Il mérite votre attention !

En résumé :



+ Vitesse phénoménale

+ 60 fps

+ Des bruitages excellents

+ De bonnes musiques

+ Des circuits conséquents

+ De beaux effets spéciaux

+ Rajout d'une map

+ La manette entièrement mappable

+ La position des rivaux identifiée

+ Une difficulté revue légèrement à la baisse par rapport à Neo

+ Une coupe restreinte de 3 courses ce qui limite les frustrations

+ Une remise sur piste moins pénalisante qu'avant

+ Plutôt joli, surtout en portable

+ Le "Thanks for playing" dans les crédits qui fait plaisir ^^



- Ca aliase grave sa race...

- A peine plus beau que la version WiiU

- J'ai noté de rares micro-saccades

- Quasi aucun modes de jeu hormis les coupes (maj à venir ?)

- Toujours aussi punitif, surtout à partir du mode Supersonic

- VF mal branlée

- Le système d'orbes

- Pas de version physique