[TEST] Blaster Master Zero / Switch

Blaster Master Zero

Support : Switch

Existe également sur 3DS

Développeur : Inti Creates

Editeur : Inti Creates

Sortie : 09 Mars 2017

On ne présente plus ce grand classique qu'est Blaster Master sortie sur NES en 1991 par Sunsoft , et bien bonne nouvelle pour les fans , un reboot vient de sortir chez Nintendo sur Switch et 3DS ! Pour les retardataires et les cancres du fond de la salle, rappelons que Blaster Master est un jeu du genre Plateforme et SHMUP rappelant un certain Metroïd, la license a été racheté par Inti Creates qui sont notamment les développeurs de la série des Megaman Zero.



Dans Blaster Master Zero l'histoire est sensiblement la même que la version NES américaine, à savoir que l'on joue toujours "Jason" un petit garçon qui part à la recherche d'une grenouille prénommé Fred qui vient de s'enfuir dans une autre dimension à l'aide d'un portail interdimensionnel ! Dans ce reboot nous avons le droit à des améliorations graphiques, de nouvelles armes à la fois pour "Jason" et le véhicule "Sophia III", de nouveaux boss, un vrai scénario et des mécanismes d'exploration améliorés. Et oui ce n'est pas une simple rom retravaillé mais une refonte de A à Z !

Parlons d'une chose assez importante pour cette épisode, l'amélioration du véhicule : au début du jeu un personnage inconnu de la version NES vient s'incruster à l'histoire , une jeune femme "Eve" que l'on secours dans notre quête, celle-ci est amnésique mais il s'avère qu'elle sache améliorer nos armes et notre véhicule si on lui ramène des plans de construction.



Ces plans de construction sont trouvables en parcourant des donjons dispersés un peu partout dans les niveaux, mais je vous vois venir, "ouais la galère à l'époque, un vrai labyrinthe", et bien que neni, vous avez la possibilité de trouver des cartes sur chaque zone, une fois celle-ci ramassée il vous suffit d'appuyer sur la touche "+" et faire apparaître le niveau complet avec une légende détaillé, ainsi vous saurez où sont les checkpoints, les boss, les améliorations et les wrap zones, une fonctionnalité indispensable pour les personnes n'aimant pas se prendre la tête car certains niveaux sont vraiment vastes !

Dans ce jeu nous allons donc alterner entre 2 phases de jeu :



- Vue de profil : dans ce mode nous controllons principalement "Sophia III" et pouvons profiter des améliorations apportées par "Eve", chaque amélioration augmente le plaisir de jouer et donne une vraie impression de puissance surtout en améliorant le canon principale ! Dans ce mode "Jason" n'a pas ses améliorations d'activés de toute manière cela importe peu car on a juste besoin de le faire sortir du véhicule pour monter des échelles ou activer des leviers débloquant des passerelles qui bloquerait le chemin !



- Vue de dessus : ici impossible de jouer avec le véhicule, car ce mode se joue à l'intérieur des donjons, "Jason" les armes une fois améliorées sont dignes d'un Contra, on a le droit a du lance-flamme, un pistolet électrique, un fusil rafale, des balles capable de traverser les murs et bien d'autres, chacune de ses armes ont leurs avantages et inconvénients face à certains ennemis et boss ! Vous pouvez aussi lancer des grenades, poser des C4, envoyer des grenades paralysante et même en attaque ultime demander l'aide de "Sophia III" et cibler des ennemis pour que ceux-ci soit pulvérisé par des rafales de missiles ! Je précise que cette phase de jeu a été nettement agrandie et les ennemis sont bien plus nombreux que sur la version NES .



Côté sonore ça rappelle bien le bon vieux Sunsoft d'antan, les musiques originales ont été améliorées et d'autres ont dû être créées en gardant les mêmes sonorités d'époque, exit les musiques techno à la David Guetta.