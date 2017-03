[TEST] Flatout 4 Total Insanity / PS4

FLATOUT 4 TOTAL INSANITY

Support : PS4

Développeur : Kylotonn

Editeur : Strategy First

Sortie : 17 mars 2017

Flatout, quelle bombe vidéoludique du jeu de caisse arcade bordel de sprites ! Après un bon premier opus en 2004, le second va tout défoncer en 2006 (et pas seulement au sens figuré) sur PC ! Vous pouvez le trouver sur Steam à moindre coût, et ça en vaut la peine, malgré ses 11 ans, d'autant qu'il tourne désormais en 60FPS toutes options activées sans probleme sur la plupart des moulins à vent. Quant à Flatout "3" Ultimate Carnage c'est une version améliorée du 2, surtout pensée pour la X360 à l'époque, Gamopat d'or 2007 ! Alors quid du grand retour de la licence 10 ans plus tard sur une génération qui manque cruellement de jeux de caisses arcade ?

Bon alors FlatOut c'est quoi à la base ? Le digne héritier de Destruction Derby 1 & 2 sur PS1 on va dire. Quel grand souvenir ces jeux ! Et pour ce 4eme opus je vais vous dire d'entrée que c'est désormais un mix entre Destruction Derby, Motorstorm et Burnout. Donc un jeu de caisse purement arcade où 12 véhicules se tirent la bourre sur des circuits dont le décor est destructible et les débris persistants. C'est Kylotonn qui est désormais aux commandes de cette licence, quelle dommage que le studio d'origine, Bugbear, ait dû laisser la main, eux qui se sont embourbés avec Next Car Game/Wreckfest sur Steam.



UN CONTENU SATISFAISANT



Le but est simple : terminer dans les 3 premiers pour débloquer la suite, gagner de l'argent pour upgrader le véhicules et en acheter d'autres. Ca c'est le mode carrière. Vous trouverez sinon un mode course directe "à la carte" (avec quelques variantes, dont course de check-points) avec choix de la piste et du véhicule, un mode time-trial (sans boost) pour les fans de time-scoring avec classement on-line, un mode arène (à la Destruction Derby, le dernier survivant gagne), un mode online, un mode mini-jeux, etc... Y a vraiment de quoi faire ! La principale nouveauté c'est l'arrivée des armes en mode "assaut", il est désormais possible de choisir entre 4 armes en pleine course pour dégommer ou piéger l'adversaire, façon Mario Kart. Tout comme dans FlatOut 3, le mode mini-jeux est vraiment le bonus sans grand intérêt, avec des épreuves où il faut faire passer le pilote à travers le pare-brise pour battre des records... c'est plutôt moche et sans réel intérêt, Cependant le nombre de mini-jeux est important et ça peut amuser un moment... comme mon fils qui trouve ça très cool ;)



Bref, c'est bel et bien un nouvel opus de FlatOut, tous les codes de la série sont bien présents. Kylotonn (WRC 6) n'a pas violé la licence. Par contre je n'ai pas vu de circuits en 8 (très sympa pour les collisions), mais je n'ai pas encore tout débloqué... à vérifier.

VITESSE DEMESUREE !



Je parlais de Burnout en intro, car en effet ça très vite, et peut être même trop vite ! Certains trouveront ça génial mais moi je suis un poil dubitatif. Cette vitesse de déplacement des véhicules fait que l'on juge un peu moins bien la gestion des contacts, que l'on peut difficilement mettre en œuvre des stratégies de course, et qu'on apprécie moins bien la destruction des décors. Je suis retourné sur FlatOut 2 pour comparer, et effectivement je préfère un jeu plus lent. Alors je ne vous parle même pas du boost.... qui vous fait vraiment "décoller" à une "vitesse démesurée" façon Space Balls (les cinéphiles comprendront). On a l'impression d'être passé à WipEout dans ces moments là ! Mais on finit par s'habituer à ce rythme plus rapide que de part le passé.

TECHNIQUEMENT SANS PLUS



Les graphismes sont à la hauteur, avec des effets de lumière et de météo très corrects, des circuits variés et plutôt bien pensés. Seule la modélisation des véhicules n'est pas forcement top, mais bon c'est de l'arcade, pas besoin de 10 millions de polygones par voiture ;) Seulement 3 vues (exterieur, capeau, sol) mais pour un jeu d'arcade c'est suffisant, on est pas là pour se toucher le téton à admirer sa caisse, d'autant qu'elles sont bien crades ;) Seule la réalisation des mini-jeux semble bâclée, avec un public et des tribunes dignes d'un jeu PS2.



Alors sinon ne rêvez pas, le framerate est fixé à 30FPS... plutôt stable (j'ai juste constaté un énorme ralentissement à un endroit précis, peut être corrigé via un patch ?). 30FPS c'est compréhensible car le décor est destructible et ce sont des milliers de débris qui peuvent gêner le parcours, sans disparaitre, et répondant à une physique crédible.... Donc tout ça, c'est pas mal de calculs. Ce n'est pas Gran Turismo ou Forza avec leurs décors vides d'animations. Kylotonn semble d'ailleurs avoir fait des progrès depuis WRC 6 sur PS4 (et son framerate un peu étrange qui avait le hoquet).



Les voitures se détruisent bien, les portières s'ouvrent, le capot s'envole, la carrosserie se déforme. Ambiance "Mad Max", aves des similitudes avec Motorstorm, à la différence près que l'IA n'est pas truquée, ou du moins ne semble pas. Ici si vous êtes largué, difficile de revenir dans les 3 premiers, ça ressemble à une vraie course. Dommage cependant que seuls 12 véhicules prennent part à la fête... j'espérais mieux sur nos consoles modernes. Et puis pas de replay, bordel, ca c'est dommage !

100% FUN



Le gameplay est très fun, la prise en main assez facile, c'est un jeu d'arcade ! Si vous aimez Burnout et Motorstorm, vous aimerez ce jeu. L'inertie caractéristique de la série est ici moins prononcée que de par le passé et donc les voitures plus maniables. Pour moi la maniabilité est parfaite sur cet opus.



On se marre vraiment bien : les situations de jeux sont variées, il faut faire attention aux décors, aux obstacles, aux adversaires, aux embranchements (il y a souvent plusieurs chemins possibles), on s'éclate face à ces situations imprévisibles, c'est un bonheur arcade comme on en fait plus ! Chaque course est franchement une nouvelle course dont on ne peut maitriser tous les paramètres tant le décor et le comportement des IA peuvent influer sur la course. Mais voilà c'est juste un peu trop rapide à mon goût, surtout en 30FPS ou on repère moins bien les détails de la piste. Trop vieux le Doc ? Surement.



Niveau durée de vie, il y a de quoi faire ! Le mode carrière semble long, il n'est pas facile de gagner les courses avec les voitures de base. Les arènes et les modes annexes peuvent vous défouler, le mode online aussi, et puis le time trial propose une grosse marge de progression. Pas de souci de ce point de vue.



La bande son est purement hard-rock, mais pas forcement géniale... Cependant c'est beaucoup mieux que les bandes sons techno des autres jeux, ça change ! Yeah Yeah Fuck & Destroy ! Ah oui, sinon le pilote est toujours éjecté de la bagnole en cas de gros choc, le truc que mon fils (toujours le même) trouve "trop cool"... Mon fils adore ce jeu, c'est trop stylé qu'il dit.