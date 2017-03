[TEST] Horizon: Zero Dawn / PS4

Horizon: Zero Dawn

Support : Playstation 4

Développeur : Guerilla Games

Éditeur : Sony Computer Entertainment

Date de sortie : 1 Mars 2017

Mai 2005. A l’occasion de la présentation de la Playstation 3 lors de l’E3, le studio hollandais Guerilla Games catapulte son trailer de Killzone 2. Gameplay bidonné, graphismes en pré calculé, le tour de passe-passe de l’un des studios interne de Sony provoquera un tollé sans précédent. Depuis, bien de l’eau a coulé sous les ponts. La franchise Killzone a fait son bout de chemin avec plus ou moins de réussite, pour finir avec un épisode « Shadow Fall » sympathique qui aura eu le mérite de mettre la Playstation 4 en orbite. Quatre ans plus tard, Guerilla nous revient avec une nouvelle franchise, à la troisième personne cette fois-ci, et portée par une héroïne à la chevelure fauve. Horizon : Zero Dawn, ou l’open-world ordinaire.

Une chose est sûre, les jeux à monde ouvert ont largement été démocratisés sur cette dernière génération de consoles. La contagion est telle que chaque studio y va désormais de sa production bac à sable. En ligne de mire, Ubisoft, avec ses titres à checklist dans lesquels la carte ressemble à une liste de course. Viennent ensuite les fausses copies telles que Mad Max, L’Ombre du Mordor ou encore Just Cause 3. Enfin, dans le wagon de tête, nous retrouvons The Witcher 3, GTA V et Fallout 4. C’est chez tout ce joli petit monde que Horizon : Zero Dawn va puiser son inspiration, parfois avec panache, souvent de manière trop scolaire.

Aloy est un paria. Née d’une mère inconnue, confiée à un banni du nom de Rost, elle vivra une enfance mouvementée sur les terres sacrées de La Mère. Bien décidée à en apprendre plus sur ses origines et devenir enfin un membre éminent du clan Nora, elle s’entraînera aux arts de la chasse et du combat jusqu’à son adolescence. Il faut dire que le monde dans lequel vie la fillette abrite moult dangers, monstres mécaniques et nature sauvage gouvernant des terres ravagées par un cataclysme sans précédent. Il lui est donc indispensable de maîtriser arc et roulades pour survivre dans ce milieu plus qu’inhospitalier. C’est sur ce postulat que démarre l’aventure du jeu imaginé par Guerilla durant 6 ans de développement.

Après une première séquence infantile pas vraiment intéressante, vous voilà donc aux commandes de cette future guerrière dont l’agilité n’a d’égale que la souplesse de ses tresses. Bien vite, on se retrouve à gambader joyeusement dans les herbes hautes et à apprécier le vent caressant notre chevelure à l’orée d’un ruisseau. Puis tombe la nuit, une couleur bleuté s’abat sur la plaine, les rayons cristallins de la lune transpercent la forêt et les lucioles virevoltent au passage d’Aloy. Bien vite, on comprend que le jeu de Guerilla est une ode à la nature. Les environnements sont d’un réalisme saisissant, les effets de lumière et de particule n’ont pas d’équivalence et les panoramas sont vertigineux. Chaque parcelle de la map devient donc un prétexte à la contemplation, un mode photo tout droit sorti de PES permettant en plus d’immortaliser ces moments à nul autre pareil. Horizon : Zero Dawn est donc un jeu qui se regarde, beaucoup, et avec un plaisir immense. Car si l’ambiance et la direction artistique sont d’une telle qualité, elles le doivent en partie à un moteur graphique qui fonctionne à merveille. Textures hyper détaillées, effets météorologiques criants de vérité, couleurs explosives, tout est mis en place pour que l’expérience visuelle soit inoubliable. Les plus exigeants noteront également un framerate d’un calme olympien et l’absence de bugs, pourtant légions chez les titres concurrents. Guerilla Games étale ici tout son savoir-faire artistique et nous régal d’un niveau de finition qu’on aimerait voir plus souvent, malgré quelques textures qui pop ici et là. Horizon : Zero Dawn devient instantanément le plus beau bac à sable jamais conçu, point.



Après s’être bien régalé la rétine, il est grand temps de prendre les armes et d’aller détruire de l’animal mécanique. On constate assez vite que le gameplay ne souffre d’aucun défaut, Aloy combattant avec nervosité et aisance. On tire des flèches, on roule, on change d’arme et de munitions à la volée sans trop sourciller. Puis, sans crier gare, l’infiltration pointe le bout de son nez et le jeu commet l’irréparable : il devient mou et pénible. Le premier responsable est, comme d’habitude, une intelligence artificielle qui ne fait pas correctement son travail. Que ce soit du côté des machines ou des humains, il suffit de se planquer dans un buisson, d’attirer l’attention de l’ennemi et de lui coller la lance dans le bide. On peut donc camper tranquillement au même endroit et empiler les cadavres à l’infini sans que ça n’ait la moindre incidence.

De ce fait, et même si l’infiltration est largement favorisée par le level design, on se contente très rapidement de supprimer un ou deux bonhommes pour ensuite foncer dans le tas. A ce moment-là, tout va beaucoup mieux, l’action devenant immédiatement nerveuse et épique. On prend un malin plaisir à affronter plusieurs machines en même temps, à esquiver leurs attaques et à viser leurs points faibles avec un arsenal modulable. Chaque bestiole dispose en effet d’un talon d’Achille qui nous oblige à adapter notre stratégie en fonction de la typologie de l'affrontement. Si un Veilleur peut être abattu d’une simple flèche dans l’œil, un Cracheur nécessitera l’utilisation de bombes gelées et de pièges explosifs pour être vaincus. La richesse du jeu réside donc dans ce système de combat mêlant stratégie et rapidité d’exécution, le tout ponctué par une difficulté bien présente puisque trois à quatre coups suffisent à nous mettre au tapis. Malheureusement, les oppositions face aux humains sont mauvaises dans les deux cas, le jeu se convertissant en TPS sans âme ou s’enchaînent headshots et abus de bullet time.

Horizon : Zero Dawn souffle le chaud et le froid non seulement dans son gameplay, mais également dans sa structure. Après une introduction de haute volée, Aloy est enfin lâchée dans le monde et libre de vaquer aux tonnes d’occupation qui lui sont proposées. Le jeu commet alors un deuxième impair impardonnable : il se transforme en titre à checklist sauce Ubisoft. S’enchaînent dès lors les camps de bandits, les zones de chasse et les tours à escalader. Ce type de contenu signe depuis des années la mort du plaisir de jeu, et Guerilla y a malheureusement succombé. On se retrouve donc dans l’obligation de personnaliser l’interface pour dégager tous ces éléments polluant et ne garder que l’essentiel. Car l’essentiel, symbolisé par des quêtes intéressantes et relativement bien écrites ainsi que des tombeaux surprenants, existe bel et bien. Alors au diable tout ce contenu superflu visant à allonger artificiellement la durée de vie. Ce côté « Far Cry » s’applique à tous les niveaux, le craft et l'arbe de compétence faisant, eux aussi, parti du voyage. A nous les joies de la récolte de plantes, de peaux d’animaux et de matériaux de récupération. Indispensable, elle permettra non seulement d’améliorer les pièces d’équipements, mais également de créer munitions, potions de vie et sacs de voyages permettant de rallier rapidement l’un des innombrables feux de camps. La mécanique ne s’arrête pas là puisque, pour trouver de l’argent et ainsi commercer avec les vendeurs, il faudra une fois de plus fouiller un peu partout. Heureusement, les améliorations permettant de multiplier les quantités récoltées sont accessibles dès le début et facilitent grandement la tâche.

Le bébé de Guerilla Games lorgne sans conteste du côté des RPG, en témoigne les innombrables quêtes annexes et les roues de dialogue qui parsèment l’aventure. Certaines discussions donneront même lieu à des choix de réponse basée sur l’humeur (compassion, fermeté, malice). Ces possibilités demeurent rares, mais ont le mérite d’être bien implantées et d’avoir, parfois, un léger impact sur la trame scénaristique. En parlant de l’histoire, il est à noter que celle-ci a été écrite avec soin et maturité. Horizon : Zero Dawn aborde des thèmes aussi larges que la religion, la place de l’homme sur terre ou la relation qu’il entretient avec les machines. Le charisme d’Aloy renforce un peu plus cette trame que l’on aurait, malgré tout, aimée moins banale par moment. Rythmée par les douces mélopées imaginées par Joris de Man et le groupe The Flight, l’aventure scénaristique est donc une réussite assez inattendue qui devrait se poursuivre dans un deuxième épisode quasiment acté.