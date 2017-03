[TEST] Mario Sports Superstars / 3DS

Mario Sports Superstars

Support : 3DS

Editeur : Nintendo

Sortie : 10 Mars 2017

Bon, que dire de cette "compilation"? Car oui, ne nous leurrons pas, Mario Sports Superstars n'est ni plus ni moins qu'un Mario Sports Mix pour portable, avec les persos fun de Final Fantasy et Dragon Quest en moins.



Parmi les épreuves, on retrouve le football, beaucoup moins amusant dans le genre que Mario Smash Football sur Gamecube, j'irai même jusqu'à dire qu'il est moins diversifié que le football olympique dans Mario & Sonic aux JO 2012 sur Wii, voire 2016 sur Wii U. La maniabilité à la ramasse y est pour beaucoup, mais pas que... Entre le gardien qui sort de ses cages sans raison et les joueurs adverses qui simulent des fautes pour obtenir des pénos imaginaires, c'est énorme. C'est FIFA au Royaume Champignon.

Alors, le football pourrait être le seul échec de ce pot-pourri, mais on a aussi le baseball, où là encore mieux vaut lui préférer son grand frère sur Gamecube : Mario Superstar Baseball. Certes, le choix des personnages est conséquent, mais les règles du baseball ont été bafouées tant le principe est devenu simple : en tant que lanceur, en plaçant la balle à l'extrême droite, on a 90% de chances de gagner (même avec l'IA en Pro). En revanche, en tant que batteur, pour réaliser un Home Run, il faut se lever tôt, vu que l'IA use du même stratagème.

L'équitation, c'est sympatoche mais pas de quoi casser trois pattes à un canard déjà boiteux. En ramassant les items çà et là sur le chemin, un peu à la Mario Kart, et en activant les boosts dans la dernière ligne droite, impossible de perdre. Encore une épreuve cheatée à mort. Dommage, ça aurait pu être mieux conçu, pour une fois que Big N nous servait un sport quasi inédit.

Il reste donc le golf et le tennis. Et vu que c'est une compilation au rabais, lesdites épreuves ne rivalisent pas avec (au hasard...) Mario Power Tennis sur Gamecube (encore elle) et Mario Golf : Toadstool Tour sur... devinez ? Gamecube, oui, Madame au fond de la salle, un point bonus. Trop d'approximations là encore, que ce soit dans les lifts ou bien dans les swings : le seul vrai point positif est que Nintendo ne nous oblige pas à jouer au golf au stylet, comme ça a déjà été fait jadis.



Alors ce n'est pas foncièrement mauvais, c'est juste que 4 de ces 5 épreuves sont mieux réalisées sur la console dauphin et que la cinquième sert de bouche-trou (depuis quand l'équitation est un sport passionnant? Je veux dire à part sur Léa Passion, justement...).

Ajouter à ça l'impossibilité de jouer à plusieurs en local sans posséder plusieurs cartouches et c'est le combo ultime de rage absolue. Bien sûr, il est toujours possible de jouer en ligne avec le reste du monde, mais à cette période-ci, le réseau est désert, tout le monde a les yeux rivés sur Breath Of The Wild.



Ha j'oubliai, il y a un mode de jeu bonus avec les cartes amiibos (à 5€ le paquet de 5 cartes, le luxe ça se paye), un genre d'Arkanoid. Limite, c'est le jeu le plus intéressant de la cartouche. Mais s'il faut payer des DLC masqués en amiibos pour s'amuser, autant privilégier Super Smash Bros.