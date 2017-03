[TEST] The Legend of Zelda: Breath of the Wild / Wii U

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Support : Nintendo Wii U Editeur : Nintendo Sortie : 3 mars 2017 Test après 20h de jeu

La naissance de la légende du jeu vidéo

« Ouvre les yeux »

A lui seul cet appel plonge les plus nostalgiques dans le monde d’Hyrule. A l’image de nombreux épisodes nous nous réveillons d’un long sommeil cette fois…mais cela suffit pour le « spoil » de l’histoire.



À peine réveillé, nous sommes immédiatement dans le bain, un micro tuto nous permet de prendre en main le jeu de manière minimaliste… pas de musique symphonique, pas d’explosion, pas de bruit… tout est doux, et puis soudain…. le monde s’ouvre devant nous. Un monde comme tout enfant, tout joueur aurait toujours rêvé d’arpenter.



Une simple vision et nous sommes pris par un élan d’émotion… Bon que m’arrive t-il, je replonge dans des souvenirs d’enfance, Zelda Snes , mon Amiga (ne riez pas)… un monde que je peux visiter librement ! Un homme mystérieux à ma droite m’appelle. Je décide de partir de l’autre côté, je descends, je me retrouve en forêt. Je m’avance, me promène. Je n’ai rien, pas d’arme, pas de pouvoir. Les bruits des oiseaux, des papillons, loin, nous sommes loin de toute cette violence importée dans les jeux AAA. J’entends un sanglier, il me voit et s’enfuit. Une ombre me recouvre, j’ai un temps d’analyse, « mais oui ! » un nuage passe au-dessus de ma tête, puis le soleil revient. Je le sentirai presque sur ma peau. Le souffle de la nature est bel est bien là. J’en ai un frisson tant l’immersion est forte. J’hésite à poursuivre de peur de me retrouver dans une cut-scène, rien, aucun mur invisible exceptés les ravins ou les montagnes (que l’on pourra gravir). Je reviens sur mes pas et au loin j’aperçois les ruines d’une sorte d’église, « j’irai plus tard » me dis-je comme si je planifiais ma découverte sans contrainte de temps. Je retourne près de la montagne et je l’escalade jusqu’à un petit plateau.



Ce jeu n’a-t-il aucune limite ? me voici en haut. Je contemple ce monde qui s’étend à perte de vue, un volcan ? Il me fait peur. Je continue d’avancer et j’aperçois d’étranges créatures autour d’un feu. Trois bokoblins. A pas feutrés, recourbé j’approche. Big boss serait jaloux…sauf que je ne suis pas Big boss, ils me repèrent, je n’ai pas d’armes, je dois fuir… Je cours, je m’arrête, ils sont encore là. Diable, ils sont hargneux, l’IA est plutôt bonne. Je suis obligé de redescendre. Quelle aventure, voilà c’est ça Zelda BOTW, un aventure dont vous êtes le héros.

En 15 minutes, j’ai ressenti plus de sensations que jamais auparavant, même Skyrim que j’ai adoré, n’offre pas cette immersion. Le secret, sans doute cette liberté et ce rythme non imposé.