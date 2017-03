Xevious revient sur MSX

Le genre shoot'em up est surement mon style de jeu préféré, quand il est bien conçu, et comme c'est de plus en plus rare de nos jours, on en revient toujours aux jeux des années 80-90 ou aux homebrews. En 1982, Namco révolutionne le jeu vidéo et définira les règles du shoot'em up "classique" avec Xevious, scrolling, ennemis au sol et dans les airs, tir et missile, c'est un jeu que j'adore toujours 35 ans après, malgré sa simplicité. C'est un jeu de pur réflexes et concentration.



Et voici une nouvelle tentative (beta) d'adaptation du jeu sur MSX1 par un certain Zevimodoki ! Il en existe d'autres, une version plein écran assez moche, une fabuleuse version MSX2 (vous les trouverez sur Youtube). Celle ci est encore différente et mérite votre attention si vous êtes un MSX Addict qui pense toujours que le standard MSX vaincra ;)