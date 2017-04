Breath of the Wild, simulateur de deltaplane ?

Il y a un défi dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild qui vous propose de voler en deltaplane le plus longtemps possible... Je le spoille pas et ne vous dit pas où, sachez que c'est à l'ouest ;)



Mais sachez qu'un Japonais (qui n'a rien d'autre à faire) a fait très fort en réussissant à parcourir 7615,8 mètres ! Il a pour cela utilisé parfois des techniques originales ! Alors je ne vous conseille pas trop de regarder toute la vidéo, car vous pourriez en voir trop... l'intérêt de ce Zelda étant avant tout l'exploration et la découverte.