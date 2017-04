Defender of the Crown en cours d'adaptation sur Snes !

Les plus gâteux anciens d'entre nous se souviennent du choc Defender of the Crown en 1986 sur Amiga... à une époque où cet ordinateur était encore inaccessible, sauf si votre père était Directeur à l'EDF. Il y a eu de nombreuses adaptations par la suite... mais par de version Snes !



Et bien voilà, c'est Alekmaul, membre imminent du forum, qui vient de balancer aujourd'hui le scoop : il bosse sur l'adaptation du jeu sur la 16/32bit de Nintendo ! Lui qui venait de participer à l'adaptation de Rick Dangerous sur Coleco (dont nous reparlerons cette année).



Voici déjà une première vidéo de Work in Progress (15%) pour vous mettre en haleine ! Un projet à suivre sur Gamopat bien sûr, où vous pourrez encourager et discuter avec le développeur ! Cette adaptation va faire parler d'elle !