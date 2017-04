[Dossier] The King Of Fighters : L'histoire de la Saga Orochi

L’intérêt que je portais aux jeux arcade à la fin des années 90-début 2000, dépassait largement l’intérêt que je portais aux autres styles de jeu et aux consoles de salon. Ceci est dû au fait que j’ai grandi dans un quartier entouré d’innombrables salles d’arcade, on en trouvait à chaque coin de rue. Différentes bornes ornaient ces salles, mais j’avais mes préférées avec une spécificité pour chacune :



- Metal Slug : celle qui mettait le plus mes nerfs à l’épreuve car je n’arrivais pas à aller loin de le jeu alors que je l’adorais.

- Puzzle Bobble : mes mains tremblaient arrivé au niveau 8, la moindre erreur pouvait être fatale, une fois réussi, je soufflais pendant quelques niveaux avant que mes mains ne recommencent à trembler au niveau 16.

- Virtua Striker : mon score faisait toujours partie du top 10 de la salle, mon objectif était toujours de marquer un « Best Goal » et le montrer fièrement aux amis avant qu’un autre joueur ne me dépasse.

- Street Fighter EX : j’ai tellement aimé cette série que j’y joue encore sur ma PS1, j’ai même rédigé un dossier sur la série consultable ici => http://gamopat.com/2016/08/dossier-le-street-fighter-oublie.html

L’arrivée de la Playstation et la Dreamcast à la maison m’a permis de me réconcilier avec les consoles de salon, notamment grâce aux multiples portages de jeux arcade que ces consoles ont connus. Je me souviens avoir reçu un Crash Bandicoot avec ma PS1, j’ai fortement apprécié le soft, mais je n’avais qu’une idée en tête c’était de pouvoir acquérir au plus vite un des jeux arcade listés ci-dessus. Le premier fût Metal Slug, que j’ai pu enfin finir tranquillement (en mettant les vies à infini, je sais je suis un tricheur mais je voulais absolument le faire jusqu’au bout), puis vint le jour ou un ami me prête le back-up de KOF 97 (oui, honte à moi, le piratage c’est mal et tout le tralala, passons) sur lequel j’avais passé des heures et des heures à perfectionner mon jeu avant d’aller me frotter à plus fort que moi en salle d’arcade.



Jouer à la maison ne nécessite pas d’introduire une pièce à chaque partie, j’ai pu donc finir le jeu à maintes reprises, en choisissant des personnages différents à chaque fois afin de découvrir les spécificités de chacun. En mixant les personnages d’équipes différentes, nous avons droit à une fin générique, toujours la même, peu importe les membres de l’équipe. J’ai eu la bonne idée de finir le jeu avec les trois membres de la même équipe (Ikari Team : Ralf, Clark et Leona), j’ai écarquillé les yeux en découvrant des images de fin complètement différentes de celle de d’habitude. Je me suis alors mis à finir le jeu avec toutes les équipes officielles afin de découvrir les fins de chacune d’entre elles.



KOF a donc une histoire, un scénario ! La majorité des joueurs, ne font jamais attention à l’aspect scénaristique d’un jeu de baston, or en m’intéressant aux histoires de KOF, j’ai découvert un scénario bien ficelé et qui constitue une géniale Saga qui s’étend sur plusieurs opus. Vous êtes vous déjà demandés pourquoi Iori et Kyo sont-il rivaux ? Pourquoi à partir de KOF 97 Iori peut se mettre dans un état enragé ? Y’a-t-il un lien scénaristique entre Ftal Fury et KOF ? Pourquoi certains personnages avaient des intros spéciales avant d’entamer le combat ?



L’histoire de KOF dispose d’un background très intéressant, notamment les premiers opus qui constitue la Saga la plus connue du jeu, la Saga Orochi que je vais essayer de vous détailler dans ce dossier. Les propos relatés ci-dessous proviennent de multiples recherches sue le sujet ainsi que de mon interprétation personnelle.