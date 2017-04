Gyruss enfin sur MSX !

Notre Gamopat Fou Ericb59 (Eric Boez) a encore frappé ! Spécialisé dans la distribution de jeux Homebrew sur MSX en cartouche, il nous propose aujourd'hui Gyruss, le jeu d'arcade de Konami, jamais sorti sur le support MSX. Un shoot'em up simple et efficace ! Même si ma préférence chez Konami va à Juno First...



Cette version serait basée sur la version Colecovision, avec une partie sonore améliorée. Le mode précommandes est activé, à 34€ le jeu (+ le port), pour une sortie prévue fin avril. Attention, c'est une sortie en quantité très limitées, ne trainez pas les fans ! Il faut contacter Erib59 en direct sur le forum ou sur son site pour précommander.