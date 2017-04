Hydorah devient Super sur Xbox One

Après Maldita Castilla (sorti sur PS4 et bientôt sur 3DS), c'est au tour d'une autre création du génial Locomalito (le roi du Game Maker), le shoot'em up traditionnel Hydorah, de se voir adapter sur support console ! Super Hydorah devrait en effet sortir sur Xbox One au printemps ! Une version améliorée du jeu PC, toujours codée par Abylight Studios, avec plus de niveaux et un mode deux joueurs. A noter qu'une version Steam est prévue via Greenlight... voire une adaptation sur d'autres supports par la suite.