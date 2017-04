Hydorah devient vraiment Super

Et bien voilà c'est fait ! Super Hydorah de Abylight Studios, l'adaptation Steam du fameux jeu Hydorah (2010) du génial game "maker" designer Locomalito, est un succès Greenlight ! Mais comment, comment aurait-il pu en être autrement franchement ?! Un des rares shoot'em up qui respire encore l'ambiance Gradius ou R-Type, à une époque où on savait faire du vrai shoot bordel de sprites poilus ! On espère désormais, à l'image de Maldita Castilla, que des versions consoles vont suivre ! J'adorerai voir ce jeu sur 3DS perso. Oh oui ça serait bon ça !