La 2DS revient plus grande et plus belle

Nintendo n'en a pas fini avec la 3DS... loin de là... Voici désormais la New Nintendo 2DS XL ! Vous l'avez compris : une 2DS avec un grand écran donc (et sans 3D relief) et repliable. Affichage 4,88 pouces en haut, 4,18 pouces en bas, son stéréo (contre mono avant), la présence du C-Stick, et emplacement pour une carte microSDHC (une carte de 4Go sera fournie). Nintendo, la main sur le coeur, offrira un chargeur secteur avec ;)



Bref, pour résumer, c'est une New 3DS XL sans 3D, et très belle, j'aime son look. Car il faut bien le dire, la 2DS standard proposait quand même un écran trop petit et un look très moyen (le seul avantage étant le prix et la solidité). Reste à connaitre le prix de ce relookage... $149,99 aux USA... donc surement 150 boules chez nous... La sortie est annoncée cet été, du moins chez Donald.