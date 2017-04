Le nanar Night Trap revient pour ses 25 ans !

En 1992 sortait sur SEGA Mega-CD un sacré nanar : Night Trap ! Et là je vais me faire lyncher par les fans ;) Night Trap était en fait un un jeu-film interactif en "full motion video" censé exploiter le révolutionnaire format CD... Bref on agissait directement sur les vidéo, ce qui était surprenant à l'époque. Bon je parle de nanar mais ce jeu a réellement compté dans l'histoire du jeu vidéo, malgré son intérêt limité.



En gros dans ce jeu il faut basculer entre différentes caméras de surveillances dans une maison et déclencher des pièges pour éliminer les méchants et sauver les greluches ! Et là on comprend pourquoi le Mega-CD fut un échec commercial ;)



25 ans plus tard, le jeu revient étrangement dans une version remaster, sous la houlette du créateur original, pour une sortie prévue sur PS4 et XOne (dont une version physique pour la PS4). Je doute réellement de l'intérêt d'un tel portage... dont la campagne Kickstarter avait d'ailleurs été loupée en 2014....



Vous pouvez même télécharger la chanson du jeu sur le site officiel, génial non ?