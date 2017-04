Le Nintendo Direct 13.04.2017 tout moisi...

Bon bah c'etait tout pourri ! J'essaye de résumer. On commence par la 3DS :



- Hey Pikmin, Un Pikmin 2D (et sur 2 écrans) qui pourrait être pas trop mal, sortie le 28 juillet,

- Ever Oasis, jeu insignifiant pour les plus jeunes, le 23 juin,

- Monster Hunter Stories pour les fans... en fin d'année,

- Yo-Kai Watch 2, on s'en tape,

- un jeu de stratégie basé sur des cartes, Culdcept Revolt, un jeu de niche... pour le 1er septembre,

- RPG Maker Fes, pour fabriquer soit même ses RPG sur 3DS... à voir... le 23 juin... Mais ne rêvez pas, il faudra cependant installer RPG Maker Player sur la 3DS pour jouer aux diverses réalisations....

- Miitopia, je zappe avant de m'énerver....

- Le nouveau Fire Emblem, pour ceux qui ne sont toujours pas lassés... avec un scandaleux "Seasson Pass" !!!

- Kirby Clash Deluxe, un petit jeu gratos pour les 25 ans de la licence, à priori disponible dès à présent,

- Et hop, encore un Kirby avec Kirby's Blowout Blast en 3D... exclusivement sur eShop... Ca n'a pas l'air bien terrible... Sachant qu'en troisième jeu est en développement pour cet hiver...

- Le retour de l'entrainement cérébral... le 28 juillet, je zappe,



Franchement, à part peut-être Pikmin et RPG Maker, tout à l'air moisi et orienté gamins. On passe à la Switch...



- ARMS, une trop longue démo chiante à mourir, qui m'a définitivement convaincu que ce jeu est naze et totalement casu, Sortie le 16 juin.

- La représentation de Mario Kart 8 Deluxe qui sortir dans quelques jours, doubles objets, mode bataille, quelques karts et perso en rab, un mode online étendu... pas de surprise,

- Ultra Street Fighter 2... une horreur visuelle absolue pour le 26 mai,

- Minecraft, je zappe,

- La NeoGeo, confirmation de l'arrivée de Samurai Shodown 4 aujourd'hui... Mais j'ai cru voir un Gros Minet dans la BA : Blazing Star !!!!! Oulàlà c'est chaud !!!!

- Sonic Mania en 2D cet été, puis Sonic Forces cet hiver... un Sonic 3D surement pourri comme d'habitude,

- Project Mekuru, un mini jeu eshop de stratégie-action...

- Fate Axtella: The Umbral Star le 21 juillet,

- Disgaea 5 Complete le 26 mai,

- Puyo Puyo Tetris déjà bien connu... Une démo eshop est dispo maintenant,

- et voici la grosse annonce : Monopoly de Ubisoft !!!! LOL

- Une ressortie avec Rayman Legends... pfff...

- Ah ! Un shoot'em up ! Sine Mora EX de THQ Nordic, pour cet été !

- Un RPG classique et banal : Battle Chasers Nightwar,

- Tiens, Payday 2 sur Switch... pourquoi pas...

- et on termine par du bien rétro avec Namco Museum ! Mais hélas ca à l'air bien pourri avec très peu de jeux et certains bien nazes...



Et bah bordel, on croirait un Nintendo Direct du temps de la Wii U... Je n'ai rien retenu à part Blazing Star Neo Geo (à priori) et Sine Mora EX !!!! On retourne jouer à Zelda quelques mois ou on revend direct sa Switch ? Heureusement qu'il y a le réchauffé Mario Kart à la fin du mois sinon je me poserai des questions...