[RANDOM] Sapiens / Amstrad CPC

Ce matin, comme de nombreux matins depuis ma naissance, mon réveil a sonné. Je me suis levé, émergeant l'air hagard de mes couvertures en coton et tissus synthétiques, engoncé dans les plis confortables de mon pyjama. Un petit tour aux toilettes, avant de mettre en route la cafetière... Ouvrir le frigo, prendre le beurre dans son bel emballage métallisé conservateur. Plus qu'à attraper les tartines de pain et à faire griller ça au four, avant de me décider entre la confiture de fraises ou celle de prunes. Environ une demi-heure plus tard, c'est rassasié que j'ouvrais les volets et regardais le temps. Le Soleil se levait, et il me fit réfléchir...



