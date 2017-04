Retro Game Alpes 2017 - du 26 au 28 mai (Grenoble)

Cette année est un peu spéciale, car il s'agira de la 10ème édition du salon.



Au programme, on ne change pas la formule, avec une centaine de machines jouables sur deux niveaux :

– au rez de chaussée : les flippers + une zone arcade

– au premier étage : les consoles et micros

Avec un ticket d'entrée, vous avez accès illimité à toutes les machines pendant une journée !



Au rayon nouveautés :

- un coin LAN Quake,

- un tournoi fil rouge sur flipper avec un gagnant par jour.



Les horaires complets d’ouverture seront les suivants:

– vendredi 26 mai : de 14h à 19h,

– samedi 27 mai : de 10h à 19h,

– dimanche 28 mai : de 10h à 17h.



Quelques informations pratiques supplémentaires :

– un tarif unique de 3 € pour une entrée valable 1 journée,

– une buvette avec de quoi se désaltérer et se restaurer avec des produits locaux (sandwich, crêpes, hot dog, ravioles).



Pour les joueurs qui aiment les tournois (quel que soit votre niveau, le but c'est juste de s'amuser !), voici le programme :

– vendredi (15h): Tetris The Grandmaster 2 (arcade),

– samedi (14h): Bomberman sur Saturn,

– dimanche (14h): Street Fighter 2X (arcade),

Les inscriptions se font sur place, dans la limite des places disponibles. C’est bien sûr gratuit.



Pour la traditionnelle tombola (2,50 € le billet à acheter sur place), nous avons le plaisir de mettre en jeu un flipper Black Hole, un classique de Gottlieb.



Evidemment comme chaque année, le Retro Game Alpes a besoin de généreux prêteurs pour se dérouler. Depuis sa création, cette manifestation ne peux avoir lieu que grâce aux passionnés qui sont là pour nous épauler. Ainsi, si vous souhaitez prêter une ou plusieurs merveilles, borne, console, micros ou flipper, n’hésitez pas à laisser un message sur ce topic ou en MP (la liste des machines déjà disponibles est mise à jour régulièrement sur notre site web).



Pour remercier chaque prêteur de machines :

– entrée évidemment gratuite,

– tickets repas pour chaque midi,

– accès prioritaire pour les 2 repas exposants du vendredi et samedi soir,

- une cadeau souvenir (si vous êtes sage).



N'hésitez pas à parcourir le site pour plus d'infos !