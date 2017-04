[SYNTAX ERROR] Zelda génère un bug dans la matrice de l'univers

Un mystère de l'univers ? La console Nintendo Switch s'est vendue à 2,74 millions d'exemplaires dans le monde... et le jeu Zelda Breath of the Wild version Switch à... 2,76 millions d'exemplaires !!! Hu ?



Explication : la console est en pénurie un peu partout, contrairement au jeu, donc des fans achètent le jeu AVANT la console ! Autant dire que tout le monde achète ce Zelda, qui pourrait bientôt battre des records... sur une console ayant 2 mois d'existence....



Pour info la version U s'est écoulée à seulement 1,08 millions d'exemplaires... alors qu'il y a pour l'instant 6 fois plus de U dans les ménages que de Switch.