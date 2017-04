[TEST] Mario Kart 8 Deluxe / Switch

MARIO KART 8 Deluxe

Support : Switch

Editeur : Nintendo

Sortie : 28 avril 2017

Tout a été dit sur Mario Kart 8, un jeu culte, certes classique avec des pistes à l’envers qui n’apportaient pas forcement grand-chose, mais un très bon Mario Kart. Ce n’est pas pour rien que Nintendo ait décidé de le ressortir sur Switch dans une version légèrement gonflée. Faut-il l’acheter si on aime mais qu’on possède déjà le jeu sur U ? Faut-il l’acheter si on n’a jamais joué à ce jeu ? Dieu joue t-il aux dés ? L’univers a-t-il un sens ? Le Doc velu vous répond !

Alors qu’apporte cette édition « Deluxe » ? Pas de nouveaux circuits de course hélas (ils auraient dû au moins en créer un dédié à la Switch, dommage), mais un mode bataille complet et efficace qui manquait à la version U. Aussi quelques personnages (5 je crois), la possibilité de transporter 2 objets, 2 nouvelles « armes » (la Plume et Boo), et surement quelques nouveautés niveau tuning des véhicules. Ah si, un mode casu pour les tous petits zenfants où le Kart se déplace tout seul (pourquoi pas). Alors après tout dépend si vous aviez acheté les 2 add-ons U, si ne c’est pas le cas l’update est important car vous récupérez 16 nouveaux circuits, ce qui n’est pas rien !



Oui donc un mode bataille complet fait son apparition, sur 8 arènes avec différents modes de jeux : Bataille de ballons, Bataille de pièces, Capture Soleil, Bobombs à gogo, et traque sur piste (course poursuite). Un joli complément qui permet de varier les plaisirs.

Au final le jeu est désormais très complet, beaucoup de personnages, beaucoup de circuits (48 bordel de sprites !), beaucoup de modes de jeu (solo classique, time attack, Vs jusque 4, online jusque 12, multi local jusque 8) avec la possibilité de paramétrer des courses (comme des courses sans objet par exemple, pour tout miser sur le pilotage), et un mode bataille bien complet. Perso je reste fan du mode Time Scoring… un jeu dans le jeu, où les possibilités de progresser sur les 48 circuits sont totalement infinies ! D’autant que c’est super bien fait : vous pouvez jouer contre le fantôme de n’importe quel joueur dans le monde, de manière simple et rapide.

Techniquement, difficile de dire si c’est plus beau ou plus fluide que sur U… c’est en tout cas au moins aussi réussi, pas de soucis. Une fluidité affolante (à en faire rêver une Xbox One) qui rend le jeu sublime. A noter qu’en mode splitté 4 joueurs le jeu passe hélas à 30FPS… Bon bref c’est le même jeu, il n’y a rien à espérer de vraiment mieux sur l’aspect technique. C’est parfaitement jouable en mode tablette ou avec un Pad Pro (de préférence), je n’ai pas essayé avec les mini-sticks détachés par contre. Pour une fois j’ai testé le online, il y a déjà du monde (quelques secondes d’attente à c’est parti !), et aucun soucis avec ma connexion préhistorique de 1,5 mega ! En Wifi en plus…

Petite info en passant : le jeu occupe en démat’ 6.75 giga seulement ! C’est affolant pour un tel jeu si complet avec 48 circuits ! Sur PS4 il faudrait 2 galettes Bluray ;) Tout ça pour vous dire que Nintendo maitrise à fond l’optimisation de ses jeux. Ca se sent et ça se respire en jouant à Mario Kart 8 Deluxe de toute façon. Ce point est aussi important si vous vous voulez l’acheter en démat’ (il n’occupera pas toute votre mémoire interne).

Alors pour répondre aux deux questions de l’intro.



Si on ne connait pas ce jeu sur U faut-il l’acheter ? A moins d’être un dégénéré de Call of ou un fan de Candy Crush, c’est OUI, un grand OUI, fan de jeux de course ou pas, FONCEZ ! C’est culte, c’est énorme, c’est fun, c’est beau, c’est du vrai jeu vidéo !



Faut-il l’acheter si on possède déjà la version U ? Je réponds un OUI sans condition si vous n’aviez pas les 2 add-ons, mais un OUI presque sans condition (genre sauf si vous êtes fauchés) si vous l’aviez déjà en version complète. Pourquoi ? Par forcement pour le rajout des quelques bonus, mais surtout parce que Mario Kart 8 devient un jeu portable ! Dans une version unique salon/portable… jouable du coup partout, sans restrictions ! Pour un fan de time scoring comme moi, c’est l’idéal, car je joue par petites sessions et c’est génial de ne pas être obligé d’être coincé devant l’écran du salon.



Mario Kart 8 est l’un des jeux les plus conviviaux du monde, vous ne pouvez pas passer à côté, il vous accompagnera toute la durée de vie de la Switch !!! (Mario Kart 9 sur Switch ?), que ce soit dans le salon, le train ou votre lit ! Avec simplement deux jeux, Zelda et Mario Kart, la Switch écrase déjà toute la concurrence. Revendez vos PS4 et Xone (enfin surtout la XOne), le fun et le gameplay ça se passe sur Switch et nulle part ailleurs.