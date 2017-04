Un musée Namco famélique sur Switch

Une compilation rétro Namco Museum sur Switch, je veux bien. Mais là quand même : ok pour Pac Man, Dig Dug, Galaga et Galaga 88... mais le reste : Rolling Thunder 1 & 2, Skykid, Splatterhouse, Tank Force et The Tower of Druaga... Seulement 10 jeux au total et pas que des hits. Et pour quel prix ? Be afraid.



Ils auraient pu au moins intégrer Ms Pac Man, Rally X, Xevious et Pole Position 1 ou 2, des incontournables de l'histoire de Namco... Enfin bref, on commence à avoir l'habitude depuis quelques années avec des compilations rétro faméliques...