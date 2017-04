Vers une Switch Mini ?

C'est une rumeur qui traine sur le Web : selon les analystes en cravates de chez Citygroup, Nintendo pourrait sortir une sorte de "Switch Mini" en 2018 ou plutôt 2019. Sauf que j'avais déjà émis cette hypothèse bien avant... Il est évident que Nintendo va chercher à uniformiser totalement supports et jeux, façon jeux Android sur smartphone et tablettes. On peut aussi donc imaginer que cette Switch Mini remplacerait la 3DS ? voir également la Switch actuelle ! Hu ?



Une Switch qui ne serait pas forcement plus petite, mais qui corrigerait les défauts de sa soeur et qui serait réellement adaptée au jeu mobile... Je pense que Nintendo a commis une erreur en intégrant 2 sticks détachables : coût plus élevé, problème de fiabilité, problème de design, pas de vraie croix, stick trop petits une fois détachés, etc... L'idéal aurait été vraiment de sortir directement une console portable unibloc (qui se branche bien sur aussi sur la tv), et de proposer des sticks ou paddles à part, et à prix abordable. Le pack de base n'aurait pas été plus cher en proposant directement une console unibloc et un pad externe.



A suivre... mais cette rumeur est donc tout à fait crédible. La vraie question est ailleurs : c'est de savoir si Nintendo veut abandonner ou pas le concept 3DS double écran dans un proche avenir pour se concentrer à 200% sur un support unique.