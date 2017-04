Xbox Scorpio, le monde ne sera plus comme avant

C'était attendu pour aujourd'hui, non, pas le retour du Messie sur Terre ni le retour de la Dreamcast, mais les caractéristiques de la Xbox Scorpio par Digital Foundry (dont le patron est le beau frère de Phil Spencer) ! Je n'en ai pas dormi la nuit dernière... Alors accrochez-vous à votre slip, vérifiez vos élastiques, déroulez le Sopalin, c'est parti :



- Un CPU 8 coeurs X86 custom à 2.3Ghz... une puissance brute qui selon mes calculs sur ma TI57LCD permettrait de guérir le cancer sur Mars tout en simulant une explosion atomique,



- Un GPU Radeon 40 unités à 2.3Ghz, de quoi faire tourner Minecraft à 1247 FPS (estimation),



- 12 gigots de RAM ! De quoi stocker l'intégralité du travail de Pénélope Fillon durant ses longues années d'assistante parlementaire !



- Une bande passante à vitesse démesurée de 326 gigots ! J'ai calculé : la Scorpio pourrait traverser la Voie Lactée en moins de 24 heures ! Ce qui déformerait l'espace-temps.



- Un disque bien dur comme on aime de 1Terra et un lecteur Blu-Ray 4K, la 4K qui permettra de voir tous les détails des sourcils de François Fillon !



Bref, c'est clair, avec de telles caractéristiques qui défient les lois de la mécanique quantique, les futurs Halo et Forza Motocrotte vont tout défoncer en terme de fun et de gameplay ! Sony peut se faire Hara-Kiri et Reggie le Fils Tant Aimé solder sur les marchés ses stocks de Amiibos.



Par contre pas de date, ni de prix. Mais on s'en fout, Take my money Microsoft, Now !