Xbox Scorpio ? What Else !

Selon Windows Central, la future Xbox Scorpio va tout défoncer grâce à ses 6 teraflops, une puissance jamais vue qui pourrait envoyer l'homme dans un trou de vers dans une autre galaxie. Mars c'est has-been. Une technologie qui pourrait faire gagner François Fillon aux Présidentielles et rendre réel le travail de Pénélope !



Sans compter le renouvellement de licences, avec des trucs de dingue comme Forza Motorsport 7, Madden 18, FIFA 18, Star Wars Batlefront 2... on n'en oublierait presque Crackdown 3 et Red Dead Redemption 2.



Sans compter le gameplay de ces jeux qui devrait être révolutionnaire grâce à la 4K, une technique qui permet d'améliorer le fun semble t-il. Attention de la True 4K, pas de 4K de chez Aldi ou LIDL, elle sera True la 4K !



On n'en peut plus ! On imagine déjà le bonheur des jeux non terminés, des patchs de 60giga, des MAJ non stop de la console... Le bonheur est dans le pré vidéoludique grâce à Microsoft.