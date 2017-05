2x plus de Knight'n More sur Coleco !

Je ne présente plus Michel Louvet, Bfg sur Gamopat, qui est désormais une star internationale. C'est aussi pour cela que je ne diffuse plus systématiquement toutes ses vidéos, il n'a plus besoin de moi ;) Mais là je suis obligé ! Car il nous présente en 2 vidéo le fameux jeu de JP Meola (Youki sur Gamopat) sur la Rolls Colecovision : Knight'n More, le remake de son propre jeu Ghosts'N Zombies, clone d'un célèbre jeu d'arcade que je n'ai plus besoin de vous présenter ;)