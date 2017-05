Atari bientôt de retour.... en 2049

Le trailer de Blader Runner 2049 vient de tomber, et vous n'allez pas être déçu, Atari est bien présent... avec un logo énormissime !!! Pour les jeunes bytos imberbes sachez qu'à la sortie de Blade Runner en 1980 Atari n'était pas seulement une firme de jeu vidéo, c'était un symbole de l'avenir du futur, des trucs de folie qui nous attendaient à l'an 2000, les robots qui servent le café, les voitures volantes, l'homme sur Mars, et les jeux vidéo de dingues avec au moins 10 sprites à l'écran. Nous pensions et vivions Atari.