Les exclusivités Dreamcast sur Play Asia il ne faut jamais manquer... et surtout ne pas trainer ! A l'image de Breakers en mode préco qui sort le mois prochain pour 36 boules (comptez 4 boules de port). Le jeu tournant sur tous les modèles de Dreamcast, Euro, US et Jap.



Pour rappel Breakers est un très bon jeu de baston Neo Geo réalisé par Visco et édité par SNK en 1996, mais il est resté assez méconnu. D'où cette adaptation sur Dreamcast.